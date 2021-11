Premium Het beste van De Telegraaf

Viruselites worden te zelfingenomen

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

De viruselites hebben enige moeite met het inschatten van verhoudingen. Ze worden te zelfingenomen. Ook de minister die aan de top van de viruselites staat, beseft niet dat hij in de schaduw van bescheidenheid moet blijven: hij siert trots de gouden cover van een glossy tijdschrift – zo’n foto maak je niet in een minuut, hij heeft er kostbare tijd voor vrijgemaakt. Ab Osterhaus vertrok naar Manhattan voor een lezing en een glitterfeestje in de oppertempel van hotelkitsch, het Plaza Hotel – we zagen beelden van een dansende elite. Ab, in galakleding, glunderde; de virussen hadden hem maar mooi business class naar globale importantie gevlogen.