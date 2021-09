Uitslag Stelling: ’Waak voor verspilling in zorg’

De zorg kost ons ruim 100 miljard euro per jaar, een bedrag dat jaarlijks met zo’n 8 procent groeit. Toch zou het duizelingwekkende bedrag aan zorgkosten deels omlaag gebracht kunnen worden door meer te focussen op verspilling van zorgmiddelen. We slikken bijvoorbeeld voor miljarden aan pillen, maar we kieperen daarvan naar schatting voor vele honderden miljoenen euro’s ook de kliko in.

Met de almaar stijgende kosten in de zorg vinden veel respondenten dat het tijd is voor actie op meerdere fronten. Velen vinden bijvoorbeeld dat de eerstelijnszorg zich verantwoordelijker moet opstellen op dit gebied. „Klakkeloos voorschrijven van medicijnen door de huisarts”, zoals velen melden, moet achterwege blijven. Ook denken velen dat er geen of nauwelijks controle of monitoring van medicijngebruik is, zoals een patiënt schrijft: „Voorgeschreven medicijnen kun je eindeloos met herhaalrecepten blijven krijgen en niemand die er naar kijkt.”

Bij veel respondenten blijven vaak voorgeschreven pijnstillers of maagzuurremmers in het medicijnkastje liggen. Als dit soort medicatie terug zou komen, dan zouden zorgverleners vaker moeten kijken of deze ongebruikte medicatie gewoon aan een andere patiënt kan worden gegeven. Negen op de tien deelnemers vinden dat medicijnen waarvan de verpakking heel is en de houdbaarheid niet is overschreden, best hergebruikt kunnen worden.

Ook verkeerde leveranties van verband- en incontinentiemateriaal komt bijvoorbeeld regelmatig voor. Een respondent meldt dat zijn buren zwachtels nodig hadden voor hun benen. „Vier keer werd er foutief materiaal geleverd, maar dat kon niet teruggestuurd worden. Vier zakken vol verband stonden ongebruikt in de gang. Ongelofelijk.” En een ander voorbeeld van verkwisting is de onnodige vervanging van zorgmiddelen, zoals iemand aanhaalt: „Mijn moeder krijgt elk jaar een nieuwe rolstoel die voorzien is van alle gemakken. De oude rolstoel wordt echter niet opgehaald, ik heb er inmiddels drie in de schuur staan.”

Ook specialisten in ziekenhuizen kunnen er wat van, menen sommige respondenten. „De meeste verspilling komt voor in de specialistische - en ziekenhuiszorg. Patiënten komen vaak met onnodige recepten terug van poliklinieken en ziekenhuizen”, stelt iemand. En een ander komt met een voorbeeld van een afspraak bij een oogarts voor een ooglidcorrectie. „ Na ruim een uur en meerdere oogmetingen zei de oogarts dat er niets in de weg staat voor correctie, maar dat het ziekenhuis deze operatie niet uitvoerde... Hoezo verspilling van tijd en geld?”

Velen wijzen ook op misbruik in de zorg, zoals fraude met PGB-budgetten. „Wat te denken van de vele zorgbureautjes, die graaien als gekken uit de zorg- ruif?”, luidt het kritische commentaar op commerciële partijen.

Slechts twee procent van de deelnemers gelooft niet zozeer in verspilling maar wijst op andere factoren waardoor de zorg duur is. Eén van hen noemt bijvoorbeeld: „Te veel administratie en te dure managers.”