’Niet voorop lopen bij klimaataanpak’

Met een vergrootglas ernaast. Elke keer als er klimaatregels of klimaatwetten worden gemaakt moet er even op de globe worden gekeken. Het vergrootglas is dan nodig om Nederland te vinden. De mate waarin Nederland iets aan het klimaat doet en gaat doen is buitenproportioneel. Het resultaat is te verwaarlozen in verhouding tot de omvang van de aarde. Dat er iets moet gebeuren begrijpt iedereen, maar kan het niet wat minder? Nederland wil de wereld redden, ten koste van alles. Hou hier mee op.

K.E. van Ede, Hoofddorp