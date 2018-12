’Nu ook scootmobiel van de weg halen?’

De scootmobiel is niet veilig genoeg. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Onder meer de remmen van het vervoersmiddel werken niet goed.

Ook de stabiliteit van de scootmobiel laat te wensen over. Het apparaat kan bij abrupte en grote stuurbewegingen uit balans raken (Tel. 21/11).

Ik gebruik al meer dan twintig jaar een scootmobiel. In het begin inderdaad best lastig omdat je gewend bent een handrem van je fiets in te trekken om te remmen en je bij de scootmobiel dan dus aan de gashandel trekt.

Laat je gas los valt hij vanzelf stil. Ik snap dat je in een panieksituatie gas geeft in plaats van loslaat. Ik vraag me af of scootmobielen niet hetzelfde werken als de stint, moeten die dan ook niet allemaal verboden worden? Dat zou wat worden!

Claudia Koopman