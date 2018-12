’Demonstratie zonder provocatie’

In sommige steden waar direct aan de route van de sinterklaasintocht mocht worden gedemonstreerd is het vorig weekeinde flink uit de hand gelopen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt daarom dat er niet meer pontificaal bij intochten mag worden gedemonstreerd.

Sommige burgemeesters hadden dit jaar al met succes zo’n locatiebeperking opgelegd, maar volgens rechtsgeleerden gaat men dan soms te ver, ’omdat demonstratierecht en vrijheid van meningsuiting fundamentele rechten zijn’. Dus zolang je de zin begint met: ’Ik vind’ in plaats van ’Jij bent’, kun je vrijwel alles en iedereen overal voor uitmaken of beledigen, zelfs op locaties waar je weet dat jouw mening of connotatie over het algemeen niet wordt gewaardeerd.

Wat ik daarvan vind, probeer ik hieronder met wat persoonlijke stellingen duidelijk te maken.

Ik ben republikein, maar vind het verkeerd als er dicht in de buurt van Oranjefeesten op Koningsdag tegen het koningshuis mag worden gedemonstreerd.

Ik ben atheïst, maar vind het onjuist als er in de omgeving van kerken, moskeeën en andere gebedshuizen acties tegen religiën worden gevoerd.

Ik ben voor een inclusieve Dodenherdenking waar ook nazaten van Duitse slachtoffers aan mee mogen doen, maar vind het incorrect als daar tijdens de herdenking met acties voor gepleit wordt.

Ik ben anti-racist die voor een inclusieve sinterklaasintocht is, maar vind niet dat in multi-etnisch Amsterdam, waar de Pieten blank zijn, je bij de intocht mag actievoeren voor veel meer gekleurdere Pieten.

Ik ben democraat en vind daarom dat bij dit soort activiteiten en locaties altijd gedemonstreerd mag worden, buiten het zicht en buiten gehoorafstand van waar men voor of tegen wil demonstreren.

Want directe confrontatie leidt gauw tot provocatie en uiteindelijk anarchie in plaats van een betere democratie.

Peter de Kort, Nijmegen