Daar heb je Thierry weer, bijna gemist

Tot u spreekt een man met wallen onder de ogen en een baard van een week. Hij draagt al dagenlang hetzelfde hemd. De slappe broek zit vol koffievlekken en plakkerige popcornresten, omdat er niets anders te eten meer in huis is. Zou ik de slappe broek uittrekken, kan ik ’m rechtop in de hoek zetten.