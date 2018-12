’Het ware verhaal over de ijsbeer’

De studie van de Canadese zoöloge Susan Crockford, die de ijsberenpopulatie in beeld brengt, laat zien dat deze populatie in de afgelopen decennia sterk is gegroeid.

Positief nieuws dus zou je zeggen. Niets is minder waar, want voor klimaatorganisaties en lobbyisten is dit een grote ramp.

Immers, de uitstervende ijsbeer is al jarenlang het symbool van milieuorganisaties die ons willen doen geloven dat de hoge CO2-concentratie in de atmosfeer en daarmee het toenemende broeikaseffect, het smelten van het poolijs veroorzaakt.

Een interessante reactie op deze stelling is die van de, eveneens Canadese ijsbeerdeskundige Mitch Taylor die opmerkte dat de ijsberen er al in het plioceen waren, miljoenen jaren geleden dus, en dat er sindsdien lange perioden met hogere gemiddelde temperaturen dan nu, voorkwamen.

Kortom die ijsberen sterven niet 1,2,3 uit. Nog interessanter is het dat in het plioceen het CO2-gehalte in de atmosfeer ongeveer gelijk was met het huidige gehalte, maar dat het poolijs in die vele jaren toch aangroeide! Hoe kan dat nou?

Het huidige CO2-percentage móet omlaag wordt ons voorgehouden, want anders smelt het poolijs en sterven de ijsberen uit, Nederland komt onder water te staan (Al Gore, An Inconvenient Truth, 2006) en talloze natuurrampen zullen de aarde teisteren.

Aan de klimaattafels waar doemdenkers dit proclameren, worden echter natuurwetenschappers met een andere mening geweigerd, ze worden genegeerd. Waarom? Ik denk omdat CO2-uitstoot de heilige koe is van milieuorganisaties en (groene) politici. Zonder overtuigend wetenschappelijk bewijs stellen zij dat CO2 de boosdoener is.

Afsluitend, ik beweer niet dat de CO2-uitstoot geen invloed heeft op het klimaat, maar uit het voorafgaande kunt u opmaken dat er ongetwijfeld ook andere factoren een rol spelen. Dus klimaatdeskundigen, nodig ook serieuze klimaatwetenschappers uit aan de klimaattafels en bedonder de lekenburgers niet langer met vermoedens. Of maak hard dat jullie gelijk hebben.

