Brief 1 ’Cruijff had hart voor goed doel’

Dat zou Cruijff nooit doen. Als er iemand was die hart had voor goede doelen was het Cruijff wel. Hij schilderde bijvoorbeeld. Met de opbrengst van zijn schilderijen en de schilderijen van andere bekende sporters steunde hij sportprojecten voor kinderen. Hij heeft gezorgd dat de schenkbelasting voor goede doelen werd afgeschaft. Herdrukken dat boek. Er wordt voorgesteld om er een inlegvel in te doen om deze grove fout toe te geven. Zo'n inlegvel verdwijnt al snel en het kwaad suddert dan gewoon voort. Dat verdient Cruijff niet! Herdrukken op koste van de domme uitgeverij. Die heeft onvoldoende opgelet welke onzin er in het boek staat. Weg met dat boek, de Cruijff Foundation heeft gelijk.

Aad van der Gulik, Lisse

