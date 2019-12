Brief 2: ’Rutte wil weer het braafste jongetje zijn’

De VVD is zo langzamerhand de partij van de nieuwe klimaatpaus Frans Timmermans geworden. Deze mensen leven niet in de realiteit want de Nederlanders denken er heel anders over.

Ook die snelle invoering van 100 km/uur is pure waanzin. Dat kan al in maart volgend jaar. Waarom kan dit wel snel en kan de rentetaks pas in 2022 worden ingevoerd? Ook de energierekening gaat weer flink omhoog. Iedereen gaat er op vooruit was de leus, nou vergeet het maar.

Wat een hypocrisie, we worden gewoon finaal voor de gek gehouden. Het wordt tijd voor een regering die meer oog heeft voor de burgers. Dan kan het vertrouwen in de regering misschien een keer terugkomen.

Gerard Rood, Stede Broec

