Brief 3 ’Klap in het gezicht’

Zonder voortdurende dreiging van kortingen op hun pensioen en het al jarenlang uitblijven van indexering, hetgeen voor gepensioneerden met een klein aanvullend pensioen desastreus is. Maar ook de huidige werkenden moeten zich voortdurend zorgen maken over de vraag of er voor hen voldoende mogelijkheden zijn een goed pensioen op te bouwen. Het zou niet nodig moeten zijn dat de overheid aanschuift bij het pensioenoverleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van werkgevers- en werknemersorganisaties om het overleg over de pensioenproblematiek uiteindelijk tot een oplossing te brengen. Het mislukken van het overleg is met recht een ’klap in het gezicht’ van alle huidige gepensioneerden.

Otto C. Tempelaars, Heemstede

