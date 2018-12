Brief 2 ’FNV heeft kruit verschoten’

Wat is dan genoeg? Terug naar AOW op 65? Partnertoeslag weer invoeren? Volledige compensatie voor gepensioneerden die al jarenlang niet meer geïndexeerd worden? Het werkelijke probleem komt hiermee niet naar boven, namelijk dat de FNV de regie volledig kwijt is. Niemand durft er meer z’n nek uit te steken om te zeggen: ’Dit voorstel wat nu op tafel ligt is niet wat we volledig voor ogen hebben, maar we kunnen in ieder geval een stap doen naar de toekomst, anders zijn we volledig uitgespeeld’. De jongere generatie en de ZZP’ers waren geen lid en gaan het zeker niet meer worden. De ouderen (trouwe leden) gaan zich afvragen of dit nu de bedoeling is. Daarbij komt bij dat de linkse partijen een raar spelletje spelen om maar vooral geen compromis te sluiten met een ’rechts’ kabinet.

P.L.M. van der Hoek, Schiedam

