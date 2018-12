’GP Zandvoort zonder subsidie’

Dit om de voor de hand liggende reden dat de voorbeeldfunctie van de overheid als het om het milieu gaat, ernstig in het geding komt. Is de overheid in dat geval nog serieus te nemen als het gaat om het streven in 2030 allemaal elektrisch te gaan rijden? cq 'gasloos' te worden? Als het gevolg is dat zonder overheidsgeld het financieel niet rond komt, is dat jammer voor velen met mij. Maar er is een hoger belang.

Hopelijk is Jan Peter Balkenende, eveneens formule1 fanaat, hiervan ook overtuigd en zal hij niet gaan lobbyen voor het aanspreken van overheidsgeld.

Ik vernam uit de media dat het in financieel opzicht meer zou kunnen opleveren dan het kost. Allemaal gebaseerd op opgeklopte aannames. Laat de financiële risico's maar over aan ondernemend Nederland niet aan de overheid. Zeker in deze tijd van liberalisering.

L. Brandsma, Haarlem