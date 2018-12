Je hebt klachten en gaat naar de huisarts, eerst krijg je wat pillen voor je klachten en als die niet helpen wordt je doorgestuurd naar een specialist. Als dat niet de juiste specialist is moet je weer terug naar de huisarts om bij een andere specialist een afspraak te maken. De wachttijden zijn soms wel 6 weken voordat je een consult kunt krijgen en is dus dure tijd als het kanker betreft. In het buitenland kun je gelijk naar een specialist en als die denkt dat jij niet op de juiste plaats bent maar naar een andere specialist moet wordt er even onderling gebeld en kun jij gelijk die dag nog terecht bij de andere specialist. Ook gebeurd het als je meerdere onderzoeken moet hebben dat dit in het buitenland in één dag geregeld kan worden terwijl je hier in Nederland 5 maanden onderweg bent, en dat is de reden van het hoge sterfte cijfer want als jij eindelijk bij de betreffende specialist bent is het vaak te laat om nog een overlevingsbehandeling te krijgen. Ons systeem is ziek en veel te duur en omslachtig en de bureaucratie maakt onze zorg lam. Lang leve onze wachttijden die levens kosten.

Dit kan volgens mij ieder mens wel berekenen maar geld is het enige wat nog telt in Nederland en een mensenleven heeft geen waarde meer.

Mevr. Van der Bos