Je hoeft het niet eens te zijn met PVV

Er wordt hier en daar gemopperd over de collegevorming in provincies, omdat de PVV in de coalitie komt. Nu is de essentie van coalitievorming dat partijen die nadrukkelijk van elkaar verschillen afspraken maken om samen te werken op een bepaald terrein. Niemand vraagt de standpunten van de PVV over moskeeën te onderschrijven; provincies bouwen geen moskeeën, en maken geen Grondwet. De CPN zat in de jaren zeventig en tachtig in het college van Amsterdam, terwijl die onder leiding stond van de stalinisten De Groot en Bakker. Vanwaar deze plotselinge preutsheid?