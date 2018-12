’Preventieakkoord kost horeca klanten’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Preventieakkoord van bewindsman Blokhuis. Dat gaat de horeca merken, want voor een couvertje in een driesterrenrestaurant betaal je wel een prijs. Als onze staatslieden nu al zo ver willen gaan dat zij bepalen wat jij op je bord mag krijgen zal reserveren echt niet meer nodig zijn, dan is er plaats genoeg, denkt R.v.d. Broek.