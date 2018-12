’Zo wordt kidneyboon symbool betutteling’

Nee, ik ben niet die onbenul die net uit zijn prehistorische grot is geklommen en al knagend op een flinke bout moppert dat de boodschap die het Voedingscentrum wil overbrengen onjuist is. Er kan best minder vlees gegeten worden door mannen en ja, dat heeft voordelen voor het milieu en ja, als flexitariër doen wij thuis al precies wat het Voedingscentrum wil.