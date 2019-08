’Proeftuin voor klimaatzaken’

Nederland is veel verder, dus moeten wij, om de klimaatafspraken na te komen, juist van het gas af. Duitsland dus pas over enige decennia... In die tussentijd is Nederland een innovatieve proeftuin voor Europa met alle kosten van dien. Ik zie werkelijk niet waarom 'wij' de trend zouden moeten zetten.

Kees Rakers, Hoofddorp