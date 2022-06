Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian Een rechter moet niet op de stoel van de politiek gaan zitten

Door Afshin Ellian

De scheiding tussen recht en politiek, oftewel tussen de uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht, is het fundament van de rechtsstaat en democratie. Het hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft met zijn uitspraak niet alleen de vrouwenrechten, maar ook de scheiding der machten ter discussie gesteld. De lichamelijke integriteit is een mensenrecht en daaruit vloeit het recht op abortus onder bepaalde voorwaarden voort. Dit stond en staat vast. Ook is het waar dat de uitspraak van het Amerikaanse hof een wezenlijk aspect van het vrouwenrecht heeft teruggedraaid.