’Burger weet zelf wel wat gezond leven is’

Afgelopen vrijdag werd het preventieakkoord gepresenteerd. Eén dag later was het VVD-festival met als lokkertjes in hun uitnodiging: bier, bitterballen en lekker eten wat genuttigd kan worden in een speciaal daarvoor uitgerust 'bruin café'. Dit alles staat symbool voor het nieuwe geluid van de VVD! Volgens Yvonne centen is dit onverklaarbaar en niet te rijmen met het nieuwe akkoord. Wat een misser!