Vroeger in de duinen zag je meeuwenkolonies, konijnen en fazanten, maar nu niets meer. Oorzaak: te veel vossen. Nu het voedsel daar schaarser wordt, trekken ze naar de weilanden. Waar het ooit wemelde van de weidevogels zoals kievieten en grutto's, daar is het nu stil. Vossenregulatie mag niet van de stadsmensen, want dat is zielig. Wat veel erger is, is dat de biodiversiteit naar de knoppen gaat, maar dat snappen ze niet!

A. van der Geest, Oegstgeest