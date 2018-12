Burgemeester moet boerkaverbod handhaven

In de jaren zestig toen ik in de winter naar de Ambachtschool fietste (van Amsterdam-Zuid naar centrum visa versa), kreeg ik van mijn moeder een bivakmuts op tegen de snijdende kou. Als je nu op de fiets met een bivakmuts op zou rijden tegen de kou, dan wordt je bij de eerstvolgende gelegenheid (terecht) tegen de grond gewerkt, omdat men denkt dat je een bank gaat beroven. Ook als ik met mijn motorfiets ga tanken, moet ik (terecht) voor het betreden van de Tankshop mijn helm afzetten om af te kunnen rekenen, omdat men anders denkt dat ik de Shop wil overvallen. En dan zegt Mw. Halsema, samen met andere burgermeesters, niet te handhaven als er iemand een Boerka draagt. Hoe gek kan je zijn in deze tijd met gevaar voor aanslagen. Ik kan niet zien of er een vrouw of een man onder zo’n gewaad zit en weet ook niet of die kwaad in de zin heeft er zijn voorbeelden te over (aanslagen) hoe het mis kan gaan met de veiligheid van de burgers.

Ik zou zeggen Mw. Halsema en andere Burgemeesters; handhaven en je burgers beschermen. Veiligheid heeft een prijs en die moeten we dan maar met zijn allen betalen. Indien de Burgermeesters toch een andere mening hebben als het gaat om het vrijelijk dragen van een Boerka dan moeten ze maar een andere baan zoeken.

H. Gunderson

Hoofddorp