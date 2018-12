Uitslag stelling: Radicale moslima bekeuren

Jongstleden juni kwam het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding door de Eerste Kamer. Dat verbod geldt in het onderwijs, openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Dat burgemeester Femke Halsema van Amsterdam op een bijeenkomst in Slotervaart vorige week aankondigde dat het handhaven van het boerkaverbod in de hoofdstad geen prioriteit van de politie is, heeft een storm van protest losgemaakt. En niet alleen de inwoners van de hoofdstad vinden Halsema’s uitlatingen ongepast en ontoelaatbaar. „Waarom zouden in Amsterdam andere wetten gelden dan in de rest van Nederland?”, vraagt een hevig ontstemde deelnemer zich af.

Deze respondent krijgt massale bijval, waarbij de meesten ook de vraag stellen ’waarom handhaving een probleem is?’, terwijl er wel op andere zaken door de politie wordt gecontroleerd. „Wel telefoons op de fiets straks verbieden, is dit dan wel te handhaven?”, vraagt iemand zich af. En een andere tegenstander van Halsema: „Het handhaven is geen probleem, de politie durft alleen niet. Halsema moeten we terugfluiten of anders moet ze weg. Je kon dit verwachten van deze vrouw op deze plaats!”

Na aanslagen van islamitische terroristen bij onze buren, zit voor velen de angst voor een terreurdaad in Nederland diep. Een boerka kan een terrorist helpen om ongemerkt en ongezien een actie uit te voeren. „Onze veiligheid is belangrijker, deze mensen zijn niet herkenbaar voor mij dus voel ik mij onveilig op straat als ik ze tegen kom. Herkenbaarheid van het gezicht geeft mij vrijheid en veiligheid.”

Maar niet iedereen is het daarmee eens. „Hoeveel aanslagplegers wereldwijd droegen een boerka? En droegen de moordenaars van Pim Fortuyn en Theo van Gogh een boerka? Nee hè.... En zijn mensen op bromfietsen en motoren met een helm op wel herkenbaar?”, luidt een retorische vraag van een tegenstander. Deze opposanten noemen het boerkaverbod pure symboolpolitiek. In hun ogen zijn er zo weinig vrouwen in Amsterdam (en Nederland) die een boerka dragen, dat het probleem verwaarloosbaar is.

De helft van de respondenten snapt overigens wel dat de uitvoering van het boerkaverbod op een capaciteitsprobleem stuit bij het Amsterdamse korps. Dat Halsema door het kabinet bij monde van staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) berispt is om haar uitlatingen, vinden de meesten terecht. Maar aan de andere kant vinden velen de terechtwijzing wel gemakkelijk en obligaat zo lang het kabinet niet meer geld uittrekt voor meer blauw op straat. Handhaving in het publieke domein staat of valt met de inzet van genoeg agenten. En in een tijd waar veel politiekorpsen al moeite hebben om personeel op de been te krijgen om achter een inbraak te gaan, hoeft van de handhaving op een boerkaverbod weinig verwacht te worden. Maar dat laat onverlet dat de intentie om de wet uit te voeren er wel moet zijn, weten ook de deelnemers. De weigering van Halsema wordt door de meesten dan ook uitgelegd als een ’eigengereide koers van de GroenLinks-politica’.