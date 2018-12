’Niets geleerd van het mislukte theedrinken’

Kijk eens naar het, voorspelde en volkomen mislukte, integratie-resultaat binnen Amsterdam. Die zachte aanpak heeft stinkende wonden achter gelaten. Daar is toch geen discussie meer over.

Prima als mensen zich in hun huis willen afsluiten van de buitenwereld, om binnenshuis allerlei praktijken uit te oefenen, maar als je wilt deelnemen aan het maatschappelijk verkeer moet je je gewoon aanpassen.

U verwacht toch niet dat wij, blank, geel of zwart, ons in de openbare ruimte moeten aanpassen aan een enkeling die zich buiten de wet stelt. In zo’n situatie zou een gewone burger zelfs aangifte moeten doen van een geconstateerde overtreding. Landelijke wetten gelden voor iedereen en dissidenten kunnen geen aanspraak maken op een gedoogregeling.

Het ligt anders wanneer meer dan het grootste deel van de bevolking van dit land vindt dat gezichtsbedekking de normaalste zaak van de wereld is. Dan zal de minderheid zich ook moeten aanpassen. Net zoals vroeger toen de hugenoten Frankrijk moesten verlaten om hun heil te zoeken bij min of meer gelijkdenkende protestanten in het noorden.

Mevrouw Halsema, het is ongepast en ongewenst wanneer u toch probeert om langs slinkse wegen een politiek standpunt uit het verleden door te voeren, dat reeds was afgeschoten. Als burgemeester of burgermoeder, zo u dat prefereert, bent u niet meer een GroenLinkse spreekbuis, maar een onafhankelijk voorzitter van de gemeenteraad.

In de Tweede Kamer was u sterk, maar dat was in de oppositie. Daar behoor je je in die poppenkast tegen de gevestigde orde te verzetten. Dat was amusant en jammer misschien, maar dat poppenspel is nu voorbij. In de werkelijke wereld behoort een burgemeester slechts het belang van de inwoners van een stad voor ogen te hebben en daar horen hobby’s niet bij!

Wijnand Heyer, Zoetermeer