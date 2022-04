Het is raadzaam de CDA-ideeën over een gezonde levensstijl serieus te bespreken

Binnenland

Leerling in ziekenhuis na te veel alcohol in restaurant: mentor ontslagen

Een minderjarige leerling van de middelbare school Yuverta Mavo in Aalsmeer is in het ziekenhuis beland na het drinken van te veel alcohol tijdens een etentje met zijn examenklas. De mentor, die ook uitgenodigd was, is hierom op staande voet ontslagen.