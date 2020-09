De Kwestie: Is een boycot geoorloofd of een fout pressiemiddel?

Vrijwel altijd omdat de tekst of de verschijning van de ander niet bevalt. Is het verwerpelijk dat we elkaar cancellen wanneer we niet gediend zijn van elkaars mening of opmerking, of is boycotten soms gewoon keihard nodig? Raisa Blommestijn en René Peters kruisen de degens.

En wat vindt u? Is een boycot een legitiem middel in een debat of is het het laagste middel? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.