’Europees leger onzin’

En dat, terwijl Ollongren weet dat het kabinet vierkant tegen zo’n plan is en haar wens dus nooit zal uitkomen. Dan moet je toch echt wel oogkleppen op hebben. Want een Europees leger hebben we al tientallen jaren, namelijk de NAVO. Een groter leger kun je in de hele wereld bijna niet vinden. Met die ene lijfspreuk: één voor allen en allen voor één. Hoeveel groter wil je het dan nog hebben?

Jan Muijs, Tilburg