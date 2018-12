’Alleenstaande duurder uit’

Als je het van je overgebleven centjes kunt veroorloven een weekendje in een hotel te gaan zitten, ben je in veel gevallen alleen net zoveel kwijt als een stel, dankzij de ’eenpersoonskamertoeslag’. Wil je gebruik maken van een van de vele aanbiedingen van de NS, dan gelden die meestal voor twee personen, dus daar heb je in je eentje ook al niets aan. Zoals: 2e kaartje gratis in diverse musea, 2e consumptie gratis bij diverse horeca. En het is schandalig dat in de jaren ’90 door de overheid de alleenstaandetoeslag is afgeschaft.

Nettie Roes, Zwolle