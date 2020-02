Brief 1: ’Stevige aanpak werkt ontmoedigend’

Ook kunnen deze asiel-aso’s na tenminste vijf overtredingen, op de Top-X lijst worden gezet. Lees ik dat echt wel goed, tenminste vijf overtredingen? En dan nog bij een overtreding binnen 17 dagen voor de rechter te verschijnen. En wat doen zij tussentijds? Zijn zij preventief vastgezet?

De enige duidelijke maatregel is gewoon direct het land uit naar land van herkomst. Land van herkomst niet bekend vastzetten totdat bekend is waar ze vandaan komen. Gegarandeerd dat dit soort aanpak als een lopend vuurtje onder de toekomstige asielzoeker rondgaat en ontmoedigend gaat werken. Kortom, niks zwarte lijsten maar korte, duidelijke en stevige aanpak waarover geen discussie mogelijk is.

Wim Knaap, Hoorn

