’Kerncentrale schone stroomleverancier’

Thorium is schoon, dus snel gaan bouwen! Al die horizonvervuilende windmolens, waar duizenden vogels zich tegen te pletter vliegen, leveren slechts 3 tot 5 procent van de benodigde energie op, en zonnepanelen zijn brandgevaarlijk! Dus wat willen we nu? Betaalbare, schone energie uit een thoriumcentrale, of onbetaalbare energie uit horizonvervuilende, gevaarlijke windmolens, die bovendien maar 15-20 jaar meegaan? Al die windmolens moeten worden vervaardigd, vervoerd, opgebouwd, gecontroleerd en onderhouden worden. Hoeveel energie kost dat wel niet? Bouw zo snel mogelijk kerncentrales, dat is de beste oplossing!

L. Wiersma