Uitslag Stelling: ’Maak gezond goedkoper’

Terwijl de Nederlandse burger gemaand wordt te minderen met vlees, alcohol en sigaretten blijken ze op het Binnenhof nog niet echt gevolg te geven aan de eigen gezonde stelregels. De bal gehakt en de kroket zijn er meer gemeengoed dan een gezonde salade. Twee op de drie respondenten vinden dat politici eerst zelf het goede voorbeeld moeten geven door vette happen, alcohol en tabak in de ban te doen.

Maar beter nog, zo stelt het gros van de deelnemers geërgerd, bemoeien ze zich niet met het leefpatroon van de burgers en leggen ze hun al helemaal geen maatregelen op. „Ik maak zelf wel uit hoe ik leef. Roken en drinken mag niet, maar reclame maken voor grote vette hamburgers van de keten met de grote M mag wel. Hypocriet!”

Bijna de helft vindt het evenwel toe te juichen dat er wordt gestreefd naar een gezondere samenleving. „Een gezonde levensstijl kost de maatschappij minder aan ziektekosten, dus prima”, redeneert een van hen. Maar het moet geen dwingend karakter krijgen, vinden deze respondenten en dat is in de ogen van de meesten nu wel het geval. Dwang werkt niet, zo is de overtuiging van 93%.

De meesten (89%) vinden de maatregelen van het preventieakkoord veel te ver gaan. Dat restaurants kleinere porties vlees en meer groenten moeten serveren is de grootste boosmaker. „Als ik in een restaurant nog maar kabouterporties vlees krijg, ga ik daar simpelweg niet meer naar toe. Bak ik thuis wel een grote biefstuk”, reageert een stellingdeelnemer strijdlustig.

Dat het suikergehalte in frisdrank en zuivelproducten omlaag moet, wordt door de respondenten het vaakst als goede maatregel genoemd, gevolgd door het verhogen van de prijs van een pakje sigaretten naar 10 euro. Een van hen maakt hierbij echter de aantekening: „Jammer dat alleen voor het roken sterke maatregelen zijn getroffen. Met name alcohol is er onterecht ’goed’ vanaf gekomen.”

Velen zijn van mening dat belonen beter werkt dan straffen. „Maak gezonde producten goedkoper en ongezonde producten duurder”, wordt door meerdere respondenten geopperd. Zeventig procent denkt dat mensen vaker voor gezonde producten zullen kiezen als de btw op groente en fruit wordt afgeschaft en niet wordt verhoogd naar 9%, zoals per 1 januari gebeurt. „Dan kun je als je weinig geld hebt niets anders kopen dan junkfood. Dat is misdadig”, stelt een respondent. Een ander vindt dat er in het akkoord te weinig aandacht is voor de achterliggende oorzaken van een ongezonde leefstijl ’zoals armoede en stress’.

Een minderheid van de deelnemers is wél te spreken over het preventieakkoord. Zij maken zich zorgen over het rook-, drank- en eetgedrag. „Er is regelgeving nodig om mensen bewuster te maken, anders gaan we Amerika achterna wat betreft het aantal dikke mensen”, waarschuwt een van hen. Een andere voorstander vindt: „Mensen moeten tegen zichzelf en de industrie in bescherming worden genomen. Nederland wordt steeds ongezonder. Blijkbaar kunnen we het niet zelf.”