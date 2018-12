’Geef goede voorlichting’

Het probleem van de ongekende bevolkingsexplosie in Afrika is een gevolg van een jarenlange eenzijdige politiek van het westen. Hierbij is kennis om kindersterfte tegen te gaan overgedragen aan ontwikkelingslanden zonder rekening te houden met de gevolgen.

Gezien de culturele en geografische omstandigheden is er een situatue ontstaan waarbij er inbreuk is gepleegd op een bestaand natuurlijk evenwicht. Men had dus ook veel meer voorlichting moeten geven over geboortebeperking, alhoewel het de vraag is of dat geholpen zou hebben. Bepaalde ingewortelde overtuigingen zijn nu eenmaal niet zomaar ongedaan te maken.

Het verhaal van journaliste en schrijfster Linda dat wij nu immigranten uit Afrika beter moeten begeleiden lost het probleem niet op. Ten slotte is Nederland al overvol.

Voorlichting over geboortebeperking zou wel kunnen werken. Dat is een lange weg maar absoluut noodzakelijk. Ook is het belangrijk om ter plaatse werkgelegenheid te creëren. Doet het westen dit niet, dan zijn we de komende decennia nog niet jarig.

Gerbrand Luttik, Bruchem

(Langdurig betrokkene bij Afrika)