’Gratis brillen bij vuurwerk’

Onder hen waren 119 kinderen jonger dan 15 jaar. En er was een dodelijk slachtoffer te betreuren. Opvallend was de daling van het aantal kinderen met oogletsel. Hoe kwam dat ? Op scholen werden plastic vuurwerkbrillen aan de kinderen verstrekt. De overheid moet nu doorpakken. Naast standaards voor het afsteken kunnen tevens veiligheidsbrillen worden meegeleverd bij de aankoop van vuurwerk. En geef alle kopers een folder over de risico's mee in alle talen.

E.L. Dobber, Lelystad