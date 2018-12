’Fraudeturk eindelijk aangepakt’

Elke hard verdiende cent moeten we aan de Nederlandse fiscus opgeven. Onroerend goed en spaartegoeden staan tegenwoordig al direct op onze digitale belastingaanvraag vermeld, sterker nog... tegenwoordig hoeven we bijna niets meer aan te leveren, ze weten eigenlijk al alles over je.

Maar blijkbaar geldt dat niet voor iedereen, er zijn Nederturken die hier geboren en getogen zijn, een bijstandsuitkering ontvangen, maar eigen vermogen in het land van hun voorvaderen hebben en dat bewust voor onze fiscus verzwijgen.

Sommige Nederlandse gemeentes kregen daar jaren geleden lucht van en deden er onderzoek naar. Bij gebleken fraude werden uitkeringen ingetrokken en bij een aantal volgde een financiële terugvordering.

Velen van hen spanden destijds een rechtszaak aan en ’op grond van discriminatie’ werden gemeentes teruggefloten. Ondanks het feit dat Turkije nu moeilijk doet over het opvragen van de noodzakelijke kadastrale gegevens, is het goed dat Den Haag er nu eindelijk werk van maakt om deze fraude aan te pakken.

Mario Verhees,

Asten