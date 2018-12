Ombudsman: Dat geld is niet van mij!

Marthes aanvraag werd altijd goedgekeurd door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Dat is de organisatie die in Marthes gemeente de lokale belastingen int.

Maar dit jaar is dat anders. In de brief die Marthe krijgt van de Belastingsamenwerking, staat dat ze de lokale belastingen gewoon moet betalen. Marthe schrikt. Hoe kan dat ineens? Ze kan dat geld helemaal niet missen!

Marthe vraagt de Belastingsamenwerking waarom ze dit jaar wel moet betalen. Wat blijkt: de bankrekening die Marthe sinds kort samen met haar moeder heeft is de boosdoener. Het geld dat op die en/of-rekening staat, telt mee als Marthes geld. Want volgens de regels is het geld op de en/of-rekening zowel van Marthe als van haar moeder. Daardoor zit ze boven de grens voor kwijtschelding.

Dat vindt Marthe niet eerlijk. Die en/of-rekening hebben ze omdat haar moeder ziek is en in een verzorgingstehuis woont. Het geld dat erop staat, is alleen van haar moeder. Die kan weinig meer zelf. Daarom regelt Marthe haar financiën. De en/of-rekening maakt dat veel makkelijker. Een kopzorg minder voor Marthe, die door de ziekte van haar moeder al veel stress heeft. Maar de Belastingsamenwerking kan niets voor Marthe doen: regels zijn regels.

Geschrokken belt Marthe ons. Dit is toch niet eerlijk? Het geld op de en/of-rekening is alleen voor haar moeder. Dan zou het toch niet moeten meetellen als Marthes geld? Collega Nicole is het met Marthe eens en neemt contact op met de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ze vertelt dat Marthe kan aantonen dat het geld niet van haar is. Dat ze er alleen spullen en rekeningen voor haar moeder van betaalt. En dat het daarom niet terecht is dat het meetelt als Marthes geld.

Gelukkig ziet de Belastingsamenwerking dat ook zo. Marthe hoeft de lokale belastingen toch niet te betalen. Dat is heel mooi, en Marthe is erg blij met die uitkomst. Maar het wordt nog mooier: de Belastingsamenwerking zorgt ervoor dat mensen als Marthe niet weer in zo'n situatie kunnen komen. Ze spreken met al hun medewerkers af dat het geld op een en/of-rekening in een geval als dat van Marthe niet standaard mag worden meegeteld. Goed geregeld!

*gefingeerde naam