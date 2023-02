’Noodgeld naar juiste bestemming’

Als je leest dat er gebouwd is zonder dat er voldaan werd aan de eisen van de bouwvoorschriften. Lukraak worden er nu aannemers opgepakt die de bouwvoorschriften aan hun laars lapten. Daarnaast was de controle op de bouw niet op orde. Ik las ook over het wonder van Erzin: geen huizen ingestort, geen dodelijke slachtoffers. De burgemeester is streng, alles moet voldoen aan de voorschriften. Kennelijk kan dat wel een verschil maken. De schuldvraag is groot, de ramp nog groter. Iedereen die wil bijdragen aan de wederopbouw, graag. Maar hopen dat dit goed terecht komt.

Ingrid Hogenbirk