’Eerst onderwijs op niveau, dan eisen stellen’

De eis voor loonsverhoging is onterecht, omdat het inkomen van onderwijspersoneel al substantieel is verhoogd in de afgelopen jaren, schrijft Joost Dirckx.

Bekijk ook: Landelijke staking basisscholen en middelbare scholen op 5 oktober Met verbazing hoor/lees ik van de voorgenomen staking op 5 oktober door de leerkrachten van het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Ze willen nu een loonsverhoging van 12%. Absurde eis naar mijn mening. Dit is de zoveelste loonsverhoging die deze doelgroep wil afdwingen. De laatste jaren is het inkomen van het onderwijzend personeel substantieel verhoogd. De parttimers van toen genieten inmiddels een salaris van het niveau van fulltimers destijds. Deze groep heeft er ten opzichte van andere beroepsgroepen al veel bijgekregen. Het wordt de hoogste tijd dat deze leraren er eerst maar eens voor gaan zorgen dat het onderwijs in Nederland weer op een acceptabel niveau komt. Eerst leveren en dan pas eisen. Joost Dirckx, Weert