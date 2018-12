’Raddraaiers vastzetten tot uitzetting’

Waarschijnlijk hebben zet dit ze gedrag al eerder vanuit asielzoekerscentra in Ter Apel, Weert en Budel gebezigd. Uitzetten van deze hufters is moeilijk want ze hebben hun paspoorten weggegooid. Volgens mij is er tot hun uitzetting wel een oplossing. Onlangs zijn er meerdere gebouwen leeggekomen omdat de criminaliteit in Nederland afnam. Daar kunnen ze goed in de gaten worden gehouden tot aan hun uitzetting.

Aad van der Gulik, Lisse