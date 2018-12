’Maak asieljongeren herkenbaar’

De locatiemanager van het azc probeert eronderuit te komen met een smoes. Laat hij dan zorgen dat alle bewoners van dit centrum een zichtbaar nummer of naam bij zich dragen zodat scholieren, maar ook de buschauffeurs dit kunnen lezen en bij overlast een nummer of naam kunnen melden. Misschien ook goed voor de winkeliers in de omgeving die ook regelmatig bezoek krijgen van niet betalende ‘klanten’.

F. Heeffer, Uden