’Kabinet moet verantwoording nemen’

Ook jonge meisjes mogen van hun ouders niet meer alleen die route fietsen op weg naar school. Wie wordt hier nu gediscrimineerd en wanneer gaan de ogen open van onze regering? Waarom mogen deze jongeren na dit soort voorvallen nog van het terrein af en wordt hun niet duidelijk gemaakt dat dit hier niet getolereerd wordt? Juist, omdat onze huidig kabinet boter op zijn hoofd heeft. Volgende week komt er nog een debat in de Kamer over het Marrakesh pact. Dit mag in mijn ogen niet getekend worden, al helemaal niet als je bovenstaande leest. Het wordt tijd dat ons kabinet zijn verantwoording neemt naar de Nederlandse burger i.p.v. naar de pijpen te willen dansen van de VN en Brussel!

Cathy Stam-Gestman, Purmerend