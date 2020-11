’Links wil jonge kiezer’

Blijkbaar denken deze partijen dat iemand van 16 jaar genoeg bagage en levenservaring heeft om in het stemhokje een weloverwogen afweging te kunnen maken. Meer waarschijnlijk is dat ze hiermee een potentieel electoraat hopen aan te boren. Want het gezegde luidt: Wie jong is en niet links stemt heeft geen hart, wie oud is en niet rechts stemt heeft geen verstand.

M. van Zeist, Apeldoorn