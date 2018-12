’Afrika moet Europees model omarmen’

Mijnheer de pastoor zag er streng op toe dat gehuwden voortgingen en zich vermenigvuldigden, terwijl kinderen in het (agrarisch) bedrijf meehielpen en later hun ouders verzorgden. Maar de ontkerkelijking, de anticonceptie en de opkomst van sociale verzekeringen hebben de bevolkingsgroei stevig afgeremd. Als Afrikaanse landen een Europees welvaartsniveau nastreven, moeten ze bereid zijn het Europees model toe te passen. En Europa moet de Afrikaanse landen nadrukkelijker de keus voorhouden: of - met ontwikkelingshulp - geboortebeperking invoeren en ouders economisch minder afhankelijk maken van hun kinderen, of zelf voor de gevolgen van een bevolkingsexplosie opdraaien in plaats van migranten te ’exporteren’. Ironisch genoeg ’exporteerde juist Europa eeuwen geleden het katholieke geloof naar Afrika.

K. Teplá, Voorburg