’Kan de Nederlandse visserij overleven?

Gedurende de komende vijf jaren mag er nog maar slechts een kwart minder vis worden gevangen in de Britse wateren. Aan de andere kant worden we gekoeioneerd door de Fransen die de Nederlandse vissers het licht in de ogen niet gunnen en ervoor hebben gezorgd dat het elektrisch vissen door het Europees Parlement werd afgeserveerd.

Britse en Franse oorlogseskaders hebben onlangs al dreigend tegenover elkaar gestaan. Het is nog net met een 'sisser' afgelopen. Maar voor hoelang blijft dat goed gaan?

En sanering van de branche, gaat dat nog voor enige zekerheid zorgen? De vraag stellen is hem beantwoorden! Net als bij de boeren komt ook bij de zeevisserij de opvolging in het geding want wie wil er nog aanhaken als het rendement van de bedrijfsvoering steeds minder wordt en de bedelstaf aan de einder opdoemt?

En als klap op de vuurpijl gaat ook nog het grootste deel van het brexitreservefonds naar de Zuideuropese landen. Van 130 miljoen steun zakken we naar 15 miljoen euro. Terwijl er in dat fonds 15 miljard(!) euro zit. Eén Europa, één gedachte? Probeer naast al die ellende nog maar eens optimistisch te blijven. Inderdaad, dat gaat hem niet worden. De vis wordt duur betaald!

Jan Muijs, Tilburg