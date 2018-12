’Meer toezicht bij goed doel’

En verder is dit natuurlijk het zoveelste goede doel waarbij iemand donaties in eigen zak steekt. Onbegrijpelijk dat hier zo weinig toezicht op is en dat dit soort mensen gewoon hun gang kunnen gaan. Verder ben ik bang dat dit de goedgeefse burger gaat weerhouden om aan goede doelen te geven, en dat is natuurlijk jammer maar wel begrijpelijk.

Marianne Steenbergen, Deventer