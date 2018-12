Uitslag stelling: Stop vuurwerkbommen

„Het zorgt ieder jaar weer voor schade en slachtoffers, dat kost veel geld dat beter besteed kan worden”, luidt een reactie. „Je moet de mens tegen zichzelf beschermen, het merendeel kan dit zelf niet. De ellende begint al vroeg in november, soms nog eerder en gaat door tot in februari. Verbieden die zooi!”

De in eerste instantie gezellige Nederlandse traditie is volledig uit de hand gelopen, aldus veel anti-vuurwerkstemmers. „Gewoon vuurwerk is niet zo erg, maar tegenwoordig zijn het meer bommen dan mooi vuurwerk. De natuur, en beesten raken totaal van slag. Ouderen durven de deur niet meer uit.” Een ander gaat hierop door: „Vroeger een leuke traditie, nu totaal verpest door de jeugd die geen opvoeding meer krijgt.” Naast de gevaren voor mens en dier maken de voorstemmers zich zorgen over de gevolgen van vuurwerk voor het milieu. „Gezien de verslechtering van ons klimaat, de ernstige luchtvervuiling, is het toch van de zotte dat het niet eerder is verboden.”

Met name jongeren onder de 45 jaar denken hier heel anders over. Driekwart van deze groep meent dat een totaalverbod weinig zin heeft. Gevaarlijk vuurwerk is immers al verboden in Nederland en de handhaving hiervan verloopt niet bepaald soepel. „Een verbod heeft geen zin omdat het dan nog meer in de illegaliteit verdwijnt. Bovendien wordt er nooit 100% gehandhaafd.” „Verbieden werkt illegaliteit in de hand met onze open grenzen. Er kan beter worden ingezet op veiliger vuurwerk en voorlichting. Stel bijvoorbeeld afsteken en kijken met een veiligheidsbril verplicht.”

Vrijwel alle tegenstemmers (91 procent) denken dat betere voorlichting veel schade en slachtoffers door vuurwerkgeweld kan voorkomen. „Als er een vuurwerkverbod komt is handhaving een utopie. Net over de grens ligt het de laatste dagen van het jaar in de supermarkt. In landen als Polen en Tsjechië is vuurwerk het hele jaar te koop. Voorlichting op veilig gebruik is de enige mogelijkheid om het aantal vuurwerkslachtoffers terug te dringen.”

De verantwoordelijkheid ligt simpelweg bij de consument, stelt deze groep. „Iedereen is zelf verantwoordelijk om veilig met vuurwerk om te gaan. Siervuurwerk moet kunnen.” „Gewoon juist afsteken en geen bommen maken. Kijk eens naar het alcoholgebruik tijdens oud en nieuw. Daar komen juist de ongelukken van! Ook in dit geval verziekt 1% het voor de resterende 99%.”

De voorstemmers geloven hier niet in. Ook de nieuwe regel die stelt dat gemeenten zelf mogen bepalen of ze vuurwerk verbieden en ’vuurwerkvrije zones’ instellen is volgens deze groep te slap. Wel zouden gemeenten energie kunnen steken in het organiseren van een officieel vuurwerkspektakel, stelt een enkeling voor. „Individueel vuurwerk is gedateerd en geeft overlast voor mens en dier. Een centraal professionele voorstelling in een gemeente (en op tv) kan de feestvreugde evengoed illustreren. Kortom individueel vuurwerk afschaffen en gemeenten uitnodigen om een lokaal vuurwerk te organiseren.”