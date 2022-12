’Voorwaarden stellen aan asielinstroom’

Terwijl het toch overduidelijk is dat het asielsysteem is vastgelopen. Hotel Nederland is vol. Voorwaarden zoals Denemarken doet, daar moeten we naar toe. De Tweede Kamer moet de eigen wetten en regels aanpassen zodat het wel mogelijk wordt voorwaarden te stellen en weer baas te zijn in eigen land. CDA en VVD roepen wel om een kleinere instroom, maar doen niets om de wetten te veranderen. Dat terwijl er een meerderheid in de Tweede Kamer is voor aanpassingen. Doen dus. Anders maakt de politiek zichzelf ongeloofwaardig.

Rene Valkema, Haren gn.