’Rol Bouterse nog niet uitgespeeld’

Of de veroordelingen uiteindelijk ook gaan resulteren in opsluiting in de gevangenis valt nog maar te bezien. De rol van Bouterse is nog lang niet uitgespeeld.

De schare van meelopers en hielenlikkers is dusdanig groot dat het al gek moet gaan wil hij volgend jaar niet de verkiezingen winnen. Er is dus nog een lange weg te gaan voor alle schuldigen in de gevangenis zitten. Mócht het ooit al zover komen.

Hoger beroep en ook amnestie liggen als een klamme deken over Suriname, waarbij alles nog mogelijk is.

Jan Muijs,