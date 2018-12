’Geen geld over voor elektrische auto’

Wij behoren tot die Nederlanders, die hoewel werkzaam, niet genoeg geld overhouden om ooit een splinternieuwe auto te kopen. Nu worden wij via de belasting (verhoging accijnzen) gedwongen mee te betalen aan de nieuwe aanschaf van hen, die dit überhaupt wel kunnen betalen, ook zonder subsidie. Wij wonen op de platteland en kunnen vanwege de afbraak van het OV niet zonder auto.

De overheid blijft steeds meer maatregelen bedenken om de burger verder uit te knijpen. Wat te denken van de bemoeienis (lees: betalen) met: verwijdering asbest, aanschaf warmtepomp, betere isolatie, BTWverhoging, duurdere zorgverzekeringen, kilometerbeprijzing, gemeentebelastingen, waterschapsbelasting, etc. komt nog het verdrag van Marrakesh waardoor nog meer migranten met een uitkering.

Ik geef het op, er wordt toch niet geluisterd naar de gewone burger. Alles wordt afgewogen naar randstadmaatstaven en vervolgens gewoon ingevoerd. Is er dan in Den Haag helemaal niemand meer te vinden, die voor deze groep op wil of kan komen?

Titia de Vries