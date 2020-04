Brief 3 ’Tekort in zorg door wanbeleid’

Ook zei hij dat er te weinig van alles is, zoals testcapaciteit, beademingsapparatuur, mondkapjes, etc. Dit is het gevolg van langjarig wanbeleid in de zorg. Daardoor zullen mogelijk ook nog vele mensen besmet raken, doodziek worden en wellicht sterven. Maar premier Rutte wil vooral dat het niet te druk wordt op de ic-afdelingen in ziekenhuizen. Want dan moeten er onethische beslissingen door artsen over patiënten worden genomen.

Rob de Jonge, Westervoort

