’Alles toegestaan tegen zware criminelen’

Het OM is volgens deze advocaten niet open bij het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde communicatiediensten. Hierdoor staat het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy op het spel aldus de advocaten. Wat een enorme gotspe is dit.

Zware criminelen die versleutelde berichten versturen mogen door het OM niet op dezelfde manier worden aangepakt, maar omwille van eerlijkheid en privacy slechts met fluwelen handschoenen. Als je echter op dit terrein acteert verlies je daar wat mij betreft alle rechten op en mag het OM alle toelaatbare middelen inzetten. Volgens het OM vindt de rechter het gebruik van cryptodata rechtmatig en zullen de advocaten het hiermee dus moeten doen. Brief of geen brief.

Jan Pronk, Beverwijk