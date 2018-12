Roofkunst terug? Dan alles of niets!

En dus lijken er maar twee meningen te bestaan, al hebben die vaak wel verschillende motieven. Om maar eens met de voorstanders te beginnen, Cervantis wil het niet moeilijker maken dan het al is: „Roofkunst is diefstal en waarom zou in de kunstwereld andere wetten gelden? Gewoon teruggeven dus!” En zo zit Kas Kastanje ook in de discussie: „Van de Duitsers werd toch ook geëist dat ze alles terugbezorgden? En dat ging over vijf jaar. De Nederlandse heersers hebben ’onze’ koloniën enkele honderden jaren leeggeroofd. Laat ze dus, net als de Duitsers, de spullen terugbezorgen.”

Klaas_Jan zal het een worst zijn: „Van mij mag het terug, heeft voor mij persoonlijk helemaal geen waarde. Wat de roofkunst betreft die er in WO II is gestolen; die moet gewoon terug naar de wettelijke erven. Punt.”

Prima, maar dan werkt het wel twee kanten op, vindt Henkvandedam17: „Natuurlijk, alles wat geroofd is moet teruggegeven worden. Het wordt tijd dat Frankrijk en Spanje ook eens gaan beginnen Nederland terug te geven wat ze gestolen hebben in de 80- en 100-jarige oorlogen.” En Wolfram58410 bevestigt: „Musea over de hele wereld hangen vol met Hollandse meesterwerken die ooit voor een appel en een ei gekocht of geruild zijn. Nu zijn ze miljarden waard. Moeten die nu ook terug willen gaan halen?”

"Houden zo als het nu is, er wordt immers goed voor gezorgd"

Teruggeven heeft ook grote indirecte voordelen, zo mensen zelfs de cynici. Leonardozuid713 zegt bijvoorbeeld: „Alles direct teruggeven en meteen al die instituten, studies, werkgroepen, belanggroeperingen sluiten en opheffen. Scheelt bergen met geld en we zijn meteen van een boel jankers af.” En deze reageerder staat daarin bepaald niet alleen. Van Hansencon547 zegt bijvoorbeeld: „…teruggeven, met kratten tegelijk. Inderdaad, dan hebben wij hier geen peperdure ’volkenkundige’ musea, werkgroepen, curatoren, directies en kwetsjankies meer. Scheelt enorm veel geld.”

Aan de andere kant kan teruggeven wel eens een heel slecht idee blijken of zelfs onuitvoerbaar. Berexstone meent: „Als ze in Frankrijk ’teruggeven’ zeggen, dan kunnen ze het halve Louvre in Parijs wel sluiten. De Britten hebben vele jaren geleden al aangekondigd dat wat er in het reusachtige British Museum (Londen) staat, nooit, maar dan ook nooit meer het gebouw zal verlaten. Was toen naar aanleiding van Egyptische eis om oude Egyptische dingen terug te geven. Goed dat dat nooit gebeurd is, want met de Arabische Lente is er veel vernietigd in Egypte, mede in opdracht van de Moslimbroeders. En kijk eens naar Syrië en Afghanistan waar IS en de Taliban oude kunst en voorwerpen hebben vernietigd. In de moslimwereld is men niet gediend van spullen die de islam niet vertegenwoordigen.” En Johen denkt dat teruggeven bepaald niet bijdraagt tot het behoud van de voorwerpen: „Houden zo als het nu is, er wordt immers goed voor gezorgd.”

Ook Jorge denkt dat we kunst beter kunnen laten hangen en staan waar het nu is, „want nu is het in betere handen dan waar ook ter wereld. We moeten alleen beloven dat we het niet verkopen.” Dat denkt ook Erik de Perik: „Dankzij dat ’roven’ eeuwen geleden (of verplaatsen naar een ander land) is die kunst nog beschikbaar gebleven. Zeer waarschijnlijk was het anders allang verdwenen of vernietigd.”

Daar komen we dus niet uit. Louis Lambooy dan nog even aan het woord: „Waar haalt men de arrogantie vandaan om geroofde kunst niet terug te geven? Dat het moeilijk is om de exacte herkomst te bepalen mag geen excuus zijn om roofkunst niet terug te geven. Het is en blijft geroofd. Ik zou er geen trotse eigenaar van willen zijn.”

Verloren land misschien ook niet, maar ja, je hoeft je er ook niet al te druk over te maken, denkt hij: „Tjongejonge , wat een drukte allemaal om die troep.”